بالفيديو.. إنطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الإيراني في روسیا

العالم – إيران

وخلال مراسم افتتاح الأسبوع الثقافي الإيراني، تفقد وزيرا الثقافة الإيراني والروسي الأقسام المختلفة من المعرض المصاحب لهذه الفعالية، والمقام بمجمع "ودنخا" العام في موسكو.

وتستضيف مدينتا موسكو و سان بطرسبرغ فعالیات الأسبوع الثقافي الإيراني، والتي تتضمن أقساما مختلفة ومتنوعة، بما في ذلك معارض للفنون التقليدية الإيرانية، والسجاد الإيراني، وبرنامج مشتركة لأوركسترا الموسيقى التقليدية الوطنية، مضافا إلى عرض الأفلام السينمائية والرسوم المتحركة.

ويشارك في هذه الفعالية الوطنية، فنانون في مجالات الرسم والتذهيب والفسيفساء والترصيع والنقش بالأقلام والنقش بالفيروز، ونحت الجلد، وصنع المجوهرات، والأزياء التقليدية، والفخار، والسيراميك، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، ونسج السجاد، والكليم، ورسم الخط.

کما يقام معرض خاص للسجاد الإيراني بحضور أرقى الماركات الوطنية، وكذلك معرض آخر حول الصناعات والفنون الإبداعية، مع عروض لألعاب الحاسوب والألغاز ثلاثية الأبعاد.

یذکر أن فعالیات الأسبوع الثقافي الإيراني في روسيا، تستمر حتى التاسع من شهر تموز/يوليو الجاري.