عضوية إيران في منظمة شنغهاي فرصة فريدة لتنمية صادراتها

العالم – إيران

وأكد قاسمي في تصريح لإحدى وسائل الإعلام أن الجمهورية الإسلامية أصبحت منذ اليوم الثلاثاء رسميا أحد أعضاء هذه المنظمة التي يملك أعضاؤها 20 % من مصادر الطاقة في العالم ويقطنها 3 مليارات و500 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الصين وروسيا اللتان تعتبران عضوين دائمين في المنظمة، هما من الأعضاء الدائميين لمجلس الأمن الدولي.

وتابع قائلا: يقول البعض إن حلف شانغهاي يعتبر حلفا أمنيا وسياسيا قبل أن يكون اقتصاديا، إلا أن البعد الاقتصادي فيه أكبر، ففي الوقت الذي فرضت علينا الدول الغربية حظرا ظالما، فإن الحضور الاقتصادي القوي فيه، بإمكانه أن يساعد في تنمية الصادرات غير النفطية الإيرانية وتوفير السلع الأساسية.

وشدد على أن منظمة شانغهاي والاتحاد الاوراسي وكذلك سوق روسيا تعتبر من الفرص التي يجب على الشركات الإيرانية استثمارها، وقال: إن السوق الجديدة في كل من السعودية ومصر تعتبر أيضا فرصة جيدة يتوجب على إيران اغتنامها كي تبادر إلى تنمية صادراتها وزيادة تجارتها مع هذه الدول.

وأضاف قائلا: بإمكاننا ومن خلال التخطيط الصحيح استثمار الظروف في التحالفات والمنظمات الإقليمية والدول الجارة، حيث أن أسواق روسيا والسعودية ومصر يمكن أن تؤدي إلى أن تصل تجارتنا غير النفطية إلى الضعف، والتي بلغت في العام الماضي 103 مليارات دولار.