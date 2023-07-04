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مخبر: الدبلوماسية الإقليمية من أكبر نجاحات الحكومة الإيرانية

مخبر: الدبلوماسية الإقليمية من أكبر نجاحات الحكومة الإيرانية
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

قال النائب الأول للرئيس الإيراني إن الدبلوماسية الإقليمية لإيران هي من أكبر النجاحات السياسية والدبلوماسية للحكومة الإيرانية الحالية.

العالم إيران

واعتبر "محمد مخبر" في كلمة ألقاها في مراسم تدشين مشاريع تنموية في قطاع المياه في مدينة أروميه شمال غرب إيران، أن الدبلوماسية الإقليمية لإيران هي من أكبر النجاحات السياسية والدبلوماسية للحكومة الإيرانية الحالية، وأن إيران قد وصلت إلى مكانة في المنطقة لا تستطيع الدول الأخرى اتخاذ قرار إلا بعد أخذ المواقف الإيرانية بعين الاعتبار.

وأضاف: لا توجد الآن دولة في المنطقة لا تبحث عن تحسين علاقاتها مع إيران، وذلك بسبب جهود رئيس الجمهورية الإسلامية والجهاز الدبلوماسي للحكومة الإيرانية الحالية لحل قضايا السياسة الخارجية.

وتابع: "في يوم من الأيام كانت بلادنا تستورد أبسط الإمكانيات، لكننا نجد الآن بأن دولا كبرى تسعى لامتلاك المعدات الإيرانية الصنع المتطورة".

وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية المائية قال مخبر إن 6 مشاريع لنقل مياه البحر نحو داخل الأراضي الإيرانية هي قيد الدراسة والتنفيذ وإن تدشين هذه المشاريع سيقضي على أزمة شح المياه في وسط وشرق البلاد، وإن المياه التي تحتاجها الصناعات المائية ستؤمن من مياه البحر.

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