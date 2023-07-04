حركة الجهاد الاسلامي للعالم: العدو لم يحقق أي من أهدافه في جنين +فيديو

العالم- ضيف وحوار

وقال داود شهاب لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج ضيف وحوار إن المقاومة في مخيم جنين بخير ومشددا على قدرتها الاعتماد على نفسها رغم ادعاءات كيان الاحتلال الذي قام فقط بهد البيوت.

وأضاف، أن كيان الاحتلال كان يعتقد ان هذه الضربة تبث الرعب في قلوب المقاومين وتشتت المقاومة في جنين ولكن كل هذا لم يحدث.

ولفت المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الاسلامي إلى أن العدو الاسرائيلي يعتمد سياسية الأرض المحروقة ويحاول احداث حالة كي الوعي الفلسطيني، مشيرا الى أنه يتم العمل على اعداد المقاومة في الضفة الغربية وتعزيزها هو امر يحتل اولوية بشكل عام للمقاومة والجهاد الاسلامي بشكل خاص.



وقال شهاب: إنه رغم حجم الضغوط والحصار المطبق على جنين لكن نستطيع ان نحقق انجازات، وإن المقاومة لا تتعامل بردود الفعل وانما وفق رؤى واضحة ومدروسة.

وأكد داود شهاب الحرص على إدامة حالة الاشتباك مع العدو، مشيرا الى أن الاحتلال اختبر المقاومة في محطات سابقة كثيرة.

وأوضح شهاب، أن الجنود الاسرائيليين شعروا بحالة احباط كبيرة بسبب قوة المقاومة وثباتها في مخيم جنين مؤكدا على أن العدو الاسرائيلي لم يستطع حتى هذه اللحظة ان يصل الى قلب مخيم جنين.

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