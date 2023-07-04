إيران تتفق وروسيا حول تنفيذ مشروع رشت – آستارا السككي

العالم – إيران

وجاء هذا الاتفاق على هامش الاجتماع الثلاثي بين إيران والهند وروسيا الذي عقد اليوم باستضافة وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية بمشاركة ممثلين عن 13 دولة؛ لمناقشة آليات تسهيل حركة العبور بواسطة طريق الشمال – جنوب الستراتيجي.

وفي سياق متصل، صرح نائب وزير الطرق الإيراني لشؤون النقل، أن مراحل تصميم مشروع طريق رشت – آستارا السككي ستنجز بنهاية العام 2023؛ على أن تليها العملية التنفيذية وفقا للاتفاق الثنائي الموقّع بين طهران وموسكو والتي ستبدأ مطلع العام القادم.

كما حدد الاتفاق فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أعوام لتنفيذ هذا المشروع المشترك، مضافا إلى القوانين والظروف السائدة والضمانات التي تعهد بها الجانبان.

يذكر أن الاجتماع الثلاثي باستضافة وزارة الطرق الإيرانية بين طهران وموسكو ونيودلهي عقد اليوم الثلاثاء بهدف مناقشة آليات تسهيل مشروع الشمال – جنوب، حيث شارك فيه، فضلا عن ممثلي الدول الثلاث، سفراء الدول المطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان أيضا.