الصليب الأحمر الدولي يدعو لتوفير 'حماية فورية' للمدنيين في جنين

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت اللجنة في بيانها: "ندعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين، وبذل جهود فورية لكسر دائرة العنف المحتدم".

وأضافت: "نشعر بقلق بالغ إزاء العنف المسلح المحتدم بدرجات مروّعة في جنين طوال اليومين الماضيين".

وذكرت أنه "مع كل دقيقة تمر في ظل هذا العنف، يتعاظم الخطر الذي يتربص بالأرواح والمنازل والخدمات الأساسية والبنية التحتية".

وتابعت: "لا بد من احترام الأرواح والممتلكات وحمايتها، ويتحتم على القوات الإسرائيلية ضمان وصول سكان جنين إلى الخدمات الصحية والمأوى والمواد الغذائية والماء دونما عوائق".

وشددت اللجنة الدولية، على ضرورة "السماح لسيارات الإسعاف بالوصول إلى الجرحى دون معوقات وأن يتمكنوا من تقديم الرعاية الطارئة دون تعريض حياتهم للخطر".

والاثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها بدعوى ملاحقة مسلحين، أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 20 في حالة الخطر.