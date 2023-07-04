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إعلان تشكيل حكومة موريتانيا الجديدة برئاسة محمد ولد بلال

إعلان تشكيل حكومة موريتانيا الجديدة برئاسة محمد ولد بلال
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين للرئاسة الموريتانية الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، اليوم الثلاثاء التشكيلة الحكومية الجديدة.

العالم - موريتانيا

تضم الحكومة الموريتانية الجديدة 26 وزيرا، كما تضمن التشكل منح أربع حقائب وزارية لسيدات.

كان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد قَبل، يوم الاثنين،استقالة حكومة رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال، وكلَّفه بتشكيل حكومة جديدة.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يجدد فيها الرئيس الغزواني الثقة في المهندس محمد ولد بلال، البالغ من العمر 60 عاما، وهو مهندس مياه تخرج في الجامعات الجزائرية عام 1990.

وسبق أن شغل المهندس محمد ولد بلال عدة مناصب مهمة في حقائب وزارية، أبرزها التجهيز والعمران والإسكان، كما تولى إدارة الشركة القومية الموريتانية للكهرباء.

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إعلان تشكيل حكومة موريتانيا الجديدة برئاسة محمد ولد بلال

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