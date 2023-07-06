العالم - خاص بالعالم

بمناسبه حلول عيد الغدير الاغر اقيم حفلا باهجا بمدينة الاهواز وتحت شعار "نحن غديريات"بحضور جمع غفير من النساء والفتيات.



وشهد الحفل القاء القصائد والاناشيد بحب أمير المؤمنين المؤمنين عليه السلام بالاضافه الى حضور عدد من المسؤولين.

حيث كانت الاجواء مليئه بالفرح بهذا اليوم المبارك الذي يعد من اهم الاعضاء اعياد في الاسلام ويصادف في 18 من ذي الحجة للعام العاشر للهجرة.



السير على نهج الايمان علي عليه السلام واستلهام العبر والقيم الانسانية والبطولة والفداء هي واحدة من اهم الرسائل التي وجهها هذا الجمع المبارك.



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