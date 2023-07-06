الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
١٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الإيرانيات يقمن إحتفالا تحت شعار"نحن غديريات"

الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة أهواز جنوب غربي ايران احتفالات نسائية واسعة بمناسبة عيد الغدير لتجديد البيعة مع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

العالم - خاص بالعالم

بمناسبه حلول عيد الغدير الاغر اقيم حفلا باهجا بمدينة الاهواز وتحت شعار "نحن غديريات"بحضور جمع غفير من النساء والفتيات.

وشهد الحفل القاء القصائد والاناشيد بحب أمير المؤمنين المؤمنين عليه السلام بالاضافه الى حضور عدد من المسؤولين.

حيث كانت الاجواء مليئه بالفرح بهذا اليوم المبارك الذي يعد من اهم الاعضاء اعياد في الاسلام ويصادف في 18 من ذي الحجة للعام العاشر للهجرة.

السير على نهج الايمان علي عليه السلام واستلهام العبر والقيم الانسانية والبطولة والفداء هي واحدة من اهم الرسائل التي وجهها هذا الجمع المبارك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ايران والامارات تؤكدان على تطوير الحقول النفطية المشتركة بينهما

اجراءات الحظر الظالمة على ايران لم يسبق فرضها على اي دولة

ايران اصبحت من الدول القوية التي تمتلك دورة الوقود النووي  

ايران تنفي مزاعم سعيها لتوقيف ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس والجهاد تدعوان للاتفاق السريع على خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال

نتنياهو الضعيف ممنوع من دخول البيت الأبيض

بالفيديو.. الإيرانيات يقمن إحتفالا تحت شعار"نحن غديريات"

الأدميرال تنكسيري: اقتدار البحرية الايرانية يتعاظم امام الاعداء في البحار

شاهد بالفيديو.. الأمم المتحدة تندد بتزايد العنف الجنسي بحق النساء في السودان

ايران والامارات تؤكدان على تطوير الحقول النفطية المشتركة بينهما