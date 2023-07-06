شاهد.. مناورات عسكرية مشتركة بين الجيشين السوري والروسي

العالم - خاص بالعالم

ومن المقرر خلال التدريبات العمل على مسائل العمل المشترك للطيران، ووسائل الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية بغرض صد الهجمات الجوية، وتستمر التدريبات المشتركة حتى منتصف الشهر الجاري.

وهذه المناورات يرى المراقبين انها مهمة جدا في قضية صد الهجمات الاسرائيلية فوق الاراضي السورية.



الولايات المتحدة اعلنت ان مقاتلات روسية عمدت إلى مضايقة مسيرات أميركية في الأجواء السورية، معتبرا تلك التصرفات غير مهنية، وتهدد سلامة القوات الأميركية والروسية معا.

واضافت واشنطن ان ثلاث مسيرات أميركية اجبرت على اللجوء الى المراوغة بعدما أطلقت المقاتلات الروسية طلقات مضيئة أمامها.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن المسيرات الأميركية انتهكت أجواء منطقة تدريبات سورية روسية مشتركة في سورية.

واضافت أن موسكو غير مسؤولة عن الطلعات الجوية غير المنسقة في الأجواء السورية.



هذه المناورات تأتي بعد يوم من انهاء قوات الاحتلال الاميركي مناورات مشتركة مع الجماعات المسلحة التابعة لها قرب قاعدة التنف.

وشملت المناورات الاميركية التدريب على أنظمة رصد واستطلاع، إضافة إلى استخدام أسلحة مضادة للطيران ورشاشات متوسطة وثقيلة.

وهذا التتابع بين المناورات الاميركية مع الجماعات التابعة لها، والمناورات السورية الروسية يطرح اكثر من تساؤل حول الرابط بينها.

خصوصا في ظل ارتفاع وتيرة الحديث عن مشروع اميركي في الجغرافيا السورية يقوم على ربط قاعدة التنف بمناطق الشرق السوري المحتل، حيث نفوذ قوات قسد الانفصالية والقواعد الاميركية المنتشرة في تلك المنطقة.

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