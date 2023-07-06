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تفاصيل مقتل إسرائيلي بإطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس

الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من رام الله باستشهاد منفذ عملية اطلاق نار التي وقعت قرب مستوطنة كدوميم، حيث لم يعلن عن اسمه ولامن اين جاء، وتم الاعلان رسميا عن مقتل حارس امن المستوطنة الاسرائيلية واصابه اخر بجراح.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى تأكيد جيش الاحتلال الاسرائيلي بان العملية تمت على ما يبدو وفق ما يسمى"بالذئاب المنفردة" بحيث توصف بانها عمليه منفردة دون تخطيط مسبق.

وأوضح مراسلنا بانه وفق المعلومات فان شابا فلسطينيا كان قد وصل الى مفرق بالقرب من مستوطنة كدوميم القريبة من مدينة نابلس، حيث ترجل من السيارة التي يستقل بها وقام باطلاق النار بشكل مباشر على حارس امن المستوطنة الاسرائيلية ما أدى الى مقتل الحارس مباشرة واصابة الاخر بجراح قبل ان يتم اطلاق النار والاشتباك مع الشاب الفلسطيني الذي استشهد على الفور.

ولفت مراسلنا الى انه وفق المعلومات فان منفذ العملية الفلسطيني استخدم مسدسا ولم يستخدم بندقية آليه كما قيل، وانما وصل الى المكان وقام باطلاق النار بشكل مباشر مما يعني ان العملية جاءت بشكل منفرد.

وكان قد قتل جندي اسرائيلي واصيب اخر في عملية اطلاق نار وقعت بالقرب من مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل اعلام عبرية، ان عملية اطلاق النار استهدفت قوة عسكرية قرب المستوطنة. واضافت ان تم اصابة منفذ العملية.

واوضحت ان قوات الاحتلال تقوم بعمليات تمشيط بمحيط مستوطنة كدوميم للاشتباه بوجود مرافقين للمهاجم.

هذا واشادت حركة حماس بعملية إطلاق النار. واعتبرت انها تأتي في إطار الرد المتواصل على عدوان الاحتلال وجرائمه المستمرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. تفاصيل مقتل إسرائيلي بإطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس

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