تظاهرة في لندن أمام سفارة الكيان منددة بجرائم الاحتلال في جنين

العالم - خاص بالعالم

بدعوة من المنتدى الفلسطيني بالشراكة مع عدد من المؤسسات الداعمة للحقوق الفلسطينية وكذلك الرابطة الاسلامية في بريطانيا، وحركة أوقفوا الحرب، وحضور لافت للزعيم السياسي البارز جيرمي كوربن تظاهر مئات البريطانين أمام سفارة الكيان المحتل في لندن دعما لأهلنا في مدينة جنين ومخيمها.

واحتحاجاً على الجريمة الصهيونية وعلى إرهاب دولة الاحتلال وعلى السياسات البريطانية الداعمة للاحتلال.



أدان المتحدثون ما وصفوه بالهمجية الصهيونية التي ينفذها جيش الأحتلال وأكد كوربن على ان ما يجري في جنين مخالف لكل القوانين الدولية وان دولة الاحتلال هي دولة فصل عنصري دون أدنى شك.

وتعرض السيد جيرمي كوربن للهجوم من قبل متطرفين اسرائيلين عند مغادرته كما حاولوا رفع الاعلام الاسرائيلية في محاولة لاستفزاز المتظاهرين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...