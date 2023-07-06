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تظاهرة في لندن أمام سفارة الكيان منددة بجرائم الاحتلال في جنين

الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أدان متظاهرون تجمعوا أمام سفارة الكيان المحتل في لندن الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها، ودعوا المجتمع الدولي إلى الخروج من حالة التبرير للاحتلال ومن الاكتفاء بالاستنكارات الخجولة إلى إجراءات محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني.

العالم - خاص بالعالم

بدعوة من المنتدى الفلسطيني بالشراكة مع عدد من المؤسسات الداعمة للحقوق الفلسطينية وكذلك الرابطة الاسلامية في بريطانيا، وحركة أوقفوا الحرب، وحضور لافت للزعيم السياسي البارز جيرمي كوربن تظاهر مئات البريطانين أمام سفارة الكيان المحتل في لندن دعما لأهلنا في مدينة جنين ومخيمها.

واحتحاجاً على الجريمة الصهيونية وعلى إرهاب دولة الاحتلال وعلى السياسات البريطانية الداعمة للاحتلال.

أدان المتحدثون ما وصفوه بالهمجية الصهيونية التي ينفذها جيش الأحتلال وأكد كوربن على ان ما يجري في جنين مخالف لكل القوانين الدولية وان دولة الاحتلال هي دولة فصل عنصري دون أدنى شك.

وتعرض السيد جيرمي كوربن للهجوم من قبل متطرفين اسرائيلين عند مغادرته كما حاولوا رفع الاعلام الاسرائيلية في محاولة لاستفزاز المتظاهرين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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