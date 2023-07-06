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حارة الدمج.. قلب المخيم وحصن المقاومة في جنين

الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

حارة الدمج جزء صغير من مخيم جنين شمال فلسطين، كان اسمها بارزا في عناوين الاخبار في كل بقاع الأرض بشراسة مقاوميها وصمود أهلها الذين شكروا الله على خروج كتيبة جنين بسلام.

العالم - خاص بالعالم

مسجد الأنصار أيضا له من اسمه نصيب فنصر المقاومين وعجّل باندحار جيش الاحتلال من المخيم بعد فشله من النيل بالمقاومين الذين تحصنوا داخله فلم يجد فيه الا لوحة لاسماء الشهداء فمزقها ومصاحف لذكر الله بقيت بعيدة عن أياديهم.

هذه واحدة من نتائج عملية الاحتلال العسكرية ..قصف مسجدا ومنازل مجاورة ليحصل على فرصة القضاء على مقاومي مخيم جنين الذي ظنّ بأنهم هنا ولكنهم كانوا ولا زالو أحراراً.

قصصٌ لا حصر لها في هذا الحي التي اتخذها جيش الاحتلال بكافة وحداته وأسلحته مقرا له إلى حين تمكنه من قتل شبان المقاومة، ولكنه لم يقتل أحدا فقط تحصن داخل منازل المواطنين ودمرها خوفاً من شبان لم يتلقوا تدريبات حول تكتيكات الحروب وإنما فرضوا أنفسهم حاملين فقط ثقتهم بالله.

وضع الناس هذه الوردة على باب مسجد الانصار الذي دمره جيش الاحتلال كتبوا عليها بالمقاومة والحب سنعمرها سيعمرها الأهل بصمودهم والمقاومين بسلامه ويقينهم بالانتصار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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