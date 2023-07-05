سماع أصوات انفجارات في غلاف غزة و بعد إطلاق رشقة صواريخ من القطاع

العالم - فلسطین

وأفاد مراسلنا، في غزة، بإطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، مضيفا أن منظمومة القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول التصدي للصواريخ.

من جهتها أكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن القبة الحديدية اعترضت 5 صواريخ أطلقت من غزة نحو غلافها، مشيرة إلى تفعيل صفاة الانذار في سديروت ومحيط غزة.

وتداولت مواقع التواصل مشاهد لرشقة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، فيما تحاول القبة الحديدية للتصدي لها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإحتلال:" تم تفعيل الإنذار في مستوطنة سديروت ومحيط غزة، التفاصيل قيد الفحص."

يأتي هذا بعد من تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان ليلة الثلاثاء - الأربعاء، قال فيها إن جيش الإحتلال فشل واندحر من مخيم جنين يجر أذيال الخزي والهزيمة.

وأفاد بأن المقاومين من مختلف أذرع المقاومة وقفوا صفا واحدا ليزرعوا الرعب في طريق جيش الفاشيين الجدد.

وأضاف في البيان: "أولا، نوجه تحية فخر واعتزاز للأبطال المجاهدين في المخيم والأهل المرابطين حاضنة المقاومة وخزانها المتدفق، الذين سطروا صفحة جديدة في سجل المجد والعزة في رد العدوان وملاحقة المعتدين".

وتابع: "وثانيا، كل الخيارات لإسناد جنين وأبطالها كانت على الطاولة، وما العملية البطولية في تل أبيب وما يجري في مناطق الضفة المختلفة إلا تعبير عن أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفي مختلف مواقعه كان حاضنا لجنين ومساندا لها في معركتها البطولية، وأن المقاومة هي عنوانه وخياره الاستراتيجي لرد العدوان ودحر الاحتلال عن أراضينا الفلسطينية".

وأردف قائلا: "لقد أوصلنا رسائل واضحة لتل أبيب عبر جميع الأطراف بأن المقاومة في الساحات كافة ليست في منأى عما يجري، وعلى العدو أن يوقف عدوانه فورا".