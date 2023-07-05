الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
٠٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبد اللهيان يصل إلى باكو

أمير عبد اللهيان يصل إلى باكو
الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء الثلاثاء ، إلى العاصمه الاذربيجانية باكو لحضور اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز .

العالم - ايران

ويعقد اجتماع حركة عدم الانحياز يومي الاربعاء والخميس بحضور وزراء الخارجية وممثلي رؤساء الدول الأعضاء تحت عنوان "حركة عدم الانحياز ، متحدة وحازمة في مواجهة التحديات الناشئة" في مركز باكو للمؤتمرات.

ووفقا للبرنامج ، سيلقي وزير الخارجية كلمة في هذا الاجتماع، وعلى هامش الاجتماع سيشارك عبداللهيان في اجتماعات اللجنة الفلسطينية وحركة عدم الانحياز واجتماع مجموعة أصدقاء الميثاق.

نظرًا لوجود مسؤولين وممثلين عن دول مختلفة ، فإن قمة حركة عدم الانحياز هي أكبر منتدى عالمي بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولها أهمية دولية خاصة.

وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة وتبادل بعض القضايا الإقليمية والدولية.

روابط ذات صلة

أميرعبداللهيان يغادر إلى باكو لحضور اجتماع حركة عدم الانحياز + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إطلاق 5 صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة

الطيران المدني الايراني : عدد الطائرات النشطة سيرتفع الى 250 طائرة

أمير عبد اللهيان يصل إلى باكو

برنامج مع الحدث.. مقاومة جنين وافشال اهداف العدوان

الجهاد الإسلامي: الشعب الفلسطيني سجل انتصارا كبيرا بهزيمة العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

انطلاق مناورات روسية سورية للطيران والدفاع الجوي