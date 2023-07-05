الطيران المدني الايراني : عدد الطائرات النشطة سيرتفع الى 250 طائرة

العالم - ايران

وقال محمدي بخش: : لتلبية العرض والطلب في قطاع الطيران التجاري، نحتاج إلى 550 طائرة منها 180 طائرة تشغيلية ونشطة.



وأضاف: لقد خططنا حسب حاجة البلاد لهذا العدد من الطائرات، وبحلول نهاية العام (الايراني ينتهي في 20 مارس 2024)، ينبغي زيادة عدد الطائرات التشغيلية في الأسطول بعدة طرق حتى تصل إلى 250 طائرة تشغيلية.



واوضح رئيس منظمة الطيان المدني: : بنهاية صيف عام 2021 كان لدينا 330 طائرة ، منها 100 تشغيلية، أما اليوم فقد وصلنا إلى 180 طائرة تشغيلية.



وقال محمدي بخش: لدينا 139 طائرة عاطلة عمرها سنتان وما فوق ، يجب إعادتها تدريجياً إلى الأسطول الجوي.

وفي إشارة إلى اجراءات الشديدة المفروضة على صناعة النقل الجوي في البلاد منذ بداية الثورة الإسلامية، قال محمدي بخش: في مجال صيانة وإصلاح الطائرات التي اشتريناها في إطار الاتفاق النووي، على الرغم من أنها مرخصة من قبل اميركا، الا ان الشركة المصنعة لا تقدم لنا أي خدمات حتى الصحف، حيث انهم لا يقدمون لنا قطع الغيار والبرمجيات، ولا يدعموننا أيضًا ، لكننا اليوم نقف على أقدامنا ونقوم بـ 1800 رحلة في اليوم مع هذه الطائرات.



واردف مساعد وزير الطرق والتنمية العمرانية: أن لدينا رحلات جوية إلى خمس قارات، لقد وقعنا اتفاقيات جوية مع 32 دولة في الأشهر الـ 18 الماضية، كما أن 500 رحلة جوية لشركات أجنبية تتم من إيران كل أسبوع.

وأكد محمدي بخش ان السلامة هي الخط الاحمر لمنظمة الطيران المدني الايراني.

وأشار إلى أن رحلات الحج تجري دون أي مشاكل خاصة ، وقال: هذا العام وبدون مساعدة السعودية ، أرسلنا 90 ألف حاج إلى الديار المقدسة بأعلى نسبة رضا ، وايضا بدأت عملية عودة الحجاج.

وقال رئيس منظمة الطيران المدني: لقد تم إعلان سماء إيران آمنة لرحلات العبور من قبل دول العالم، وحالياً طاقم برج المراقبة لدينا هم رصيدنا.



وبشأن شراء الطائرات من الصين، قال: للوصول إلى عدد 550 طائرة نشطة، سنمضي قدما، وشراء وصنع الطائرات هو أيضًا جزء من خططنا.



واضاف محمدي بخش: بدأ الاجتماع التنسيقي لمقر طيران الأربعين في يناير/كانون الثاني الماضي، ويجري وضع الخطط لخدمة زوار الأربعين بكل قوتنا، بالطبع، لدينا مشاكل في مطار النجف ونأمل أن يتم حلها قريبًا.



واوضح محمدي بخش إن الشركات المعرفية هي أداتنا لانتاج القدرة، وقال: لدينا اليوم 11 ألف طائرة مسيرة مدنية تقدم خدمات للمواطنين.