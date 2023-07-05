انسحاب قوات الاحتلال من جنين ودعوات للحذر من الغدر

العالم - فلسطين

وأكد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر متطابقة انسحاب آليات قوات الاحتلال من مخيم جنين، وسط دعوات للحذر لوجود تخوفات من غدر صهيوني واحتمال وجود قوات خاصة أخرى داخل المخيم أو على أطرافه.

وذكرت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال انتشرت عند أطراف المدينة بعد انسحابها من المخيم ومناطق مختلفة في وقت تواصل فيه أنواع مختلفة من طائرات الاحتلال التحليق في سماء المخيم.

وقالت المصادر: إن عشرات المواطنين دخلوا للمخيم -الذي لا يزال غارقًا في الظلام- وبدؤوا بتفقدون منازلهم التي اضطروا لتركها، في حين بدأت طواقم الدفاع المدني والأجهزة المختصة عمليات بحث خشية وجود مخلفات خطيرة.

وأكدت المصادر أن المقاومين يتعاملون بحذر شديد مع نبأ الانسحاب، ويستعدون لأي احتمال للاستمرار في معركة التصدي لعدوان الاحتلال.

ووفق مصادر محلية؛ فخلال اليومين الماضيين اضطر نحو 4 آلاف مواطن لإخلاء منازلهم بسبب العدوان الصهيوني.

مقتل جندي صهيوني

وبالتزامن مع بدء انسحاب قوات الاحتلال قتل جندي صهيوني وأصيب آخر بجروح في كمين للمقاومة وفق مصادر لقناة الجزيرة.

وفي بيان لها، أعلنت كتائب القسام، مساء الثلاثاء، أن مجاهديها في جنين البطولة خاضوا برفقة إخوانهم من الفصائل المختلفة اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال، على محور شارع حيفا ومنطقة الحارة الشرقية في مدينة جنين.

وقالت: يواصـل مجاهدونا الأبطـال الاشتباك مـن مسافة صـفر مـع جيـش الاحتـلال داخـل أزقة المخـيم، مؤكـدين وقـوع إصابات محققة في صفوف الاحتلال

وأضافت: نؤكد لشعبنا وأمتنا أن كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت لهذا العدو الغاشم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

وبانسحابها، دون أن تحقق أهدافها المعلنة، ومع نجاة أغلبية المقاومين واستمرارهم حتى اللحظة الأخيرة في الاشتباكات، تكون قوات الاحتلال منيت بفشل كبير في عمليتها العدوانية.

حماس تبارك النصر

وبارك حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس لمخيم جنين ومقاومته نصره وإنجازه على جيش العدو الصهيوني، وقال: مرة أخرى يهزم مخيم جنين جيش الاحتلال.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي: أعلنا منذ البداية أن الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه من العدوان على المخيم، فالعدو الصهيوني يخرج من المخيم بدون أي إنجاز بالرغم من وحشيته.

وشدد على أن مخيم جنين سيظل قلعة للمقاومة، وشوكة في حلق الاحتلال، وستظل الثورة بالضفة العربية متصاعدة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وقال: كان الدعم والإسناد لمخيم جنين أكبر الأثر في صمود المخيم، وكانت أحد تجليات هذا الدعم العملية الفدائية التي نفذها أحد أبناء حركة حماس في مدينة تل ابيب.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، فجر أمس الاثنين، وسط شن العديد من الغارات، والاشتباكات الضارية مع المقاومين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 12 بينهم 4 أطفال وفتية جراء عدوان الاحتلال على جنين، ونحو 120 جريحا، بينهم 20 بحالة خطيرة، إضافة إلى استشهاد الشاب محمد عماد حسنين (21 عاماً)، خلال مواجهات عند مدخل البيرة الشمالي؛ نصرة لجنين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي عليها. كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقال جماعية طالت ما لا يقل عن 120 مواطنًا، إلى جانب التدمير الواسع في البنية التحية والمنازل.

والشهداء في مخيم جنين هم:

١- الشهيد سميح فراس أبو الوفا (٢٠ عاماً)

٢- الشهيد حسام محمد أبو ذيبة (١٨ عاماً)

٣- الشهيد أوس هاني حنون (١٩ عاماً)

٤- الشهيد نور الدين حسام مرشود (١٦ عاماً)

٥- الشهيد محمد مهند الشامي (٢٣ عاماً)

٦- الشهيد أحمد محمد عامر (٢١ عاماً)

٧- الشهيد مجدي يونس عرعراوي (١٧ عاماً)

٨- الشهيد علي هاني الغول (١٧ عاماً)

٩- الشهيد مصطفى نضال قاسم (١٧ عاماً)

١٠- الشهيد عدي إبراهيم خمايسة (٢٢ عاماً)

11-عبد الرحمن حسن صعابنة (22 عامًا)

12- جواد مجاهد نعيرات (22 عاما) من بلدة ميثلون.