العميد قاآني: الشباب الفلسطيني وجه صفعة لإسرائيل في جنين

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جاء ذلك في الكلمة التي القاها اللواء " قاآني " في مراسم افتتاح المشروع الوطني لرقي المسؤولين والاساتذة في الجامعة الحرة الاسلامية التي اقيمت تحت عنوان «العلو والسمو».

ودعا هذا المسؤول الحاضرين الى اطلاع الشبان على أن أمضى سلاح كان لدى شهيد الامة الاسلامية المجاهد الحاج قاسم سليماني، هو المنطق، مؤكدا أن الشهيد كان يعتمد المنطق في أية ساحة يدخلها، فإذا كان الطرف المقابل يقبل به، فهو المراد ولكنه كان يتصدى لكل من لم يقبل بالحقيقة ويريد الاعتداء على الآخرين.

وقال قائد فيلق القدس: ان الشهيد سليماني كان يعلم الآخرين كيفية دخول الساحة، وعلم الجميع كيفية التعامل مع العدو الذي لم يرضخ للمنطق ويريد فرض ارادته على الآخرين بالقوة، لذا فقد كان العدو لايتحمل مثل هذه الشخصية.

وأشار الى العمليات التي تنفذها قوات المقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة وقال: ان هذه القوات تنفذ في بعض الايام اكثر من ۳۰ عملية ضد كيان الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية.

وقال قائد فيلق القدس: ان الصهاينة يقتلون منذ اكثر من ۷۰ عاما الفلسطينيين جيلا بعد جيل ولازال الشعب الفلسطيني يقدم الشهداء دفاعا عن عزته وحقوقه المشروعة، وان النصر سيكون في النهاية حليفه بإذن الله تعالى.

وتطرق المسؤول الى رسالة رئيس الوزراء الصهيوني السابق " نفتالي بينت " الذي كان يشغل هذا المنصب العام الماضي وكانت بين 6 الى 7 صفحات بعنوان "رسالة الى الشعب الصهيوني النائم"، موضحا أن نفتالي أشار فيها الى المصائب التي يعاني منها هذا الكيان بينها القضايا الاقتصادية والعسكرية والاخلاقية وقضية النساء وغيرها من المشاكل.

وأضاف قائلا: ان المسؤول الصهيوني يشير في نهاية هذه الرسالة الى أن اليهود حكموا مرتين الاولى دامت ۸۰ عاما وسقطت اثر الخلافات التي بلغت ذروتها، والثانية التي دامت ۷۵ عاما التي لقيت نفس المصير بسبب الخلافات أيضا، ويعترف بأن الخلافات الراهنة لم يشهد لها تاريخ هذا الكيان نظيرا.

وتابع المسؤول: ان مشكلتنا مع اميركا وأذنابها مثل الكيان الصهيوني المتعطش للدماء هي أننا حددنا الطريق المستقيم ونعلم الآخرين، وهؤلاء لايطيقون رؤية هذا الموضوع، فهم يشنون الحروب ويبيعون الاسلحة ويعلمون كيفية الحرب في الجامعات كي يستحوذوا على كل شيء.

واضاف قائلا: ان الاميركان أنفقوا ۷ آلاف ملیار دولار خلال الاعوام الـ ۲۰ الماضية في المنطقة، ورغم ذلك فإنهم لم يحققوا شيئا بل انهم يفقدون مايملكون في كل يوم أيضا.