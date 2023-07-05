كتيبة جنين: خضنا معركة لـ40 ساعة نفذنا خلالها ضربات وكمائن ونتحدى الاحتلال الكشف عن القتلى

العالم - فلسطين

وأشار الى ان كتيبة جنين افتتحت المعركة بكمين مسجد الأنصار الذي نفذه مجاهدونا في الوحدة الخاصة على محور الدمج كما نفذ مجاهدونا خلال اليوم الأول عمليات تصدي لقوات الاحتلال على محور (الدمج -الحواشين) وأفشلت خلالها توغل قوات الاحتلال داخل المخيم وواصل مجاهدونا المعركة على مدى أكثر من 40 ساعة من القتال والمواجهة والتصدي .

وأكدت سرايا القدس انها تمكنت من تنفيذ العديد من الضربات والعمليات الهجومية والكمائن وتفجير العبوات، مشيرة ًالى ان كتيبة جنين افتتحت المعركة بكمين مسجد الأنصار الذي نفذه مجاهدونا في الوحدة الخاصة على محور الدمج كما نفذ مجاهدونا خلال اليوم الأول عمليات تصدي لقوات الاحتلال على محور (الدمج -الحواشين) وأفشلت خلالها توغل قوات الاحتلال داخل المخيم وواصل مجاهدونا المعركة على مدى أكثر من 40 ساعة من القتال والمواجهة والتصدي .

وقال سرايا القدس خلال بيان لها عقب العدوان العسكري على جنين والذي استمر لـ40 ساعة نتحدى المؤسسة الأمنية ورقابته العسكرية "الاسرائيلية" بالكشف عن عدد القتلى والجرحى، وما حصل مع جنوده في الدمج والسينما وشارع نابلس والجابريات، وهو يعلم تماماً عن ماذا نتحدث.

وبينت ان هذه المعركة والملحمة البطولية التي سطرها مقاتلونا الأبطال لكل قوة واقتدار ضد هذا العدو الغاشم ، فأنها وفاء وعهد منا لأبناء شعبنا ولأهلنا في مخيم جنين وللشهداء جميعاً والجرحى والأسرى.

واعتبرت ان هذه الملحمة البطولية التي سطرتها الكتيبة بكافة تشكيلاتها هي من صنيع معلمنا فتحي الشقاقي مرورا بمحمود طوالبة وجميل العموري وشهيدنا المجاهد ابراهيم النابلسي وصولا للقائد الكبير طارق عز الدين "أبو محمد".

وجددت تأكيدها على ان المقاتلين بخير وفي أفضل حالاتهم، وأن معنوياتهم تعانق السماء وأن ما رآه العدو هو شيء بسيط مما أعده مجاهدو سرايا القدس لهذا العدو، وإن كل ما قام العدو بترويجه على أنه انجاز فما هي إلا انجازات وهمية ولقد أخطأ التقدير من جديد عندما أقدم على هذا العدوان وعليه أن يعلم أننا جاهزون دائما وفي كل وقت وتحت أي ظرف وستبقى جنين ومخيمها رعباً يطاردكم.

وكشفت عن تمكن عدد من الكتائب والمجموعات من مساندة كتيبة جنين في تصديها للعدوان من خلال المشاركة المباشرة أو تنفيذ عمليات اطلاق نار حيث شاركت كتيبة جبع وكتيبة طولكرم وكتيبة طوباس بشكل مباشر في المعركة وكانوا كتفا إلى كتف مع إخوانهم في كتيبة جنين- سرايا القدس، كما نفذت سرايا القدس -مجموعات برقين وقباطية عمليات اطلاق نار استهدفت قوات وحواجز الاحتلال، كما نفذت سرايا القدس -كتيبة عقبة جبر عمليات اطلاق نار استهدفت حواجز الاحتلال رداً على العدوان في جنين.

وجددت العهد الوفاء والاعتزاز لقائد مسيرتنا المباركة ولموحد الساحات القائد زياد النخالة، ولأهلنا في مدينة جنين ومخيمها الصامد.. مخيم جنين البطولة والفداء.. مخيم الثورة والشهداء، الذين أثبتوا أنهم الدرع الحامي لمقاومتنا وأنهم صمام الأمان والدرع الحامي لأبنائهم المجاهدين، الذين يبذلون دماءهم رخيصةً لصد عدوان هذا العدو الغاشم على أبناء شعبنا وكانوا عند حسن ظن كتيبتهم..