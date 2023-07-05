إصابات في هجوم أوكراني على منطقتين حدوديتين روسيتين

العالم - خاص بالعالم

هجوم صاروخي أوكراني طال مقاطعتي كورسك وبيلغورود الحدوديتين في روسيا، السلطات في المقاطعتين اعلنتا تعرضهما لنيران أوكرانية عبر الحدود، مع أنباء عن إصابة واحدة على الأقل. حاكم بيلغورود اوضح أن الهجوم استمر على بلدة فالويكي لأكثر من ساعة، أطلقت خلالها القوات الأوكرانية أثنتي عشرة قذيفة من صواريخ غراد، وأصابت الهجمات ما لا يقل عن ثمانية منازل خاصة. فيما أسقطت القوات الروسية طائرة مسيرة وجسمين جويين آخرين.

الجيش الأوكراني من جهته اعلن عن تدمير تشكيل عسكري روسي في ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في منطقة دونيتسك على خط المواجهة الأمامي، موضحا أن ذلك كان نتيجة للقوة النارية الفعالة لوحدات قوات الدفاع. الهجمات وصفتها سلطات دونيتسك الشعبية بالشرسة واستهدفت مناطق سكنية ومجمع مستشفيات في ماكيفكا. مصادر روسية تحدثت عن قتلى وإصابات عشرات المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة.

من جهتها، شدّدت موسكو على أنّ هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على أراضيها ما كانت ممكنة لولا دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، الخارجية الروسية اعتبرت أن الغرب يدرّب مشغّلي مسيّرات ويوفّر المعلومات اللازمة لارتكاب ما قالت إنه جرائم كهذه.



على المقلب الآخر، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالتخطيط للهجوم على محطة زاباروجيا النووية، حيث تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استفزازات خطيرة روسية في المحطة. فيما قالت القوات الأوكرانية إن 'عبوات ناسفة' وُضعت على سطح المفاعلين الثالث والرابع بالمحطة. وأشارت إلى هجوم محتمل في المستقبل القريب.

الاتهام الأوكراني ردت عليه مصادر روسية بأن القوات الأوكرانية تخطط لهجوم قريب على المحطة باستخدام المدفعية والمسيرات المفخخة، مضيفة أن كييف تريد خلق كارثة نووية في المحطة، بالتنسيق مع الاستخبارات البريطانية، وأوضحت المصادر أن أوكرانيا خططت لاسقاط ذخيرة مزودة بنفايات نووية على المحطة، نقلتها من إحدى محطاتها الخمس التي تمتلكها.