جيش السودان: العمليات العسكرية تسير وفق خطة معدة وحققنا نجاحا كبيرا في أم درمان

العالم-السودان

وكان الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله قال إن العمليات العسكرية تسير وفق الخطة المعدة، وإنها حققت نجاحا كبيرا في أم درمان.

من جانبها، نشرت قوات الدعم السريع صورا قالت إنها لحطام طائرة للجيش السوداني من طراز ميغ أسقطتها قواته خلال المعارك في الخرطوم بحري.

وقال مصادر أمنية سودانية أن قوات الدعم السريع تخطط لتوسيع نطاق الحرب إلى شمال البلاد وشرقها خلال المرحلة المقبلة بعدما تراجعت في الخرطوم.

وقالت المصادر ذاتها إن السلطات رصدت خلال الفترة الأخيرة نشاطا لعناصر استخبارية من قوات الدعم السريع تسربوا إلى ولاية نهر النيل المتاخمة لولاية الخرطوم، وعملوا في مزارع وأعمال هامشية لجمع معلومات والتحضير في إطار مخطط القوات لتنفيذ عمليات عسكرية.