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رئيس القضاء: نبذل قصارى جهدنا للحد من المشاكل الاقتصادية

رئيس القضاء: نبذل قصارى جهدنا للحد من المشاكل الاقتصادية
الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس السلطة القضائية بالجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي، بان هذه السلطة تبذل قصارى جهدها للحد من المشاكل الاقتصادية.

العالم- ايران

وقال حجة الاسلام محسني ايجئي خلال لقائه اليوم الاربعاء اسر منتسبي جهاز القضاء: ينبغي الالتفات الى أن الضغوط الاقتصادية والمعيشية لا تقتصر على جهاز القضاء بل هي قضية عامة ، ونحن في الجهاز القضائي نبذل قصارى جهدنا للحد من المشاكل الاقتصادية للمنتسبين.

وقال رئيس جهاز القضاء: من المؤكد ان الخدمة وقبول المسؤولية في القضاء ، رغم جميع الظروف والمصاعب المالية والمعوقات، وكذلك بالنظر الى حجم العمل الكبير، تعد مسألة شاقة للغاية ، وعليه ينبغي التأكيد بأن المنتسبين والمسؤولين القضائيين يديرون الأمور بعمل جهادي.

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