رئيس القضاء: نبذل قصارى جهدنا للحد من المشاكل الاقتصادية

العالم- ايران

وقال حجة الاسلام محسني ايجئي خلال لقائه اليوم الاربعاء اسر منتسبي جهاز القضاء: ينبغي الالتفات الى أن الضغوط الاقتصادية والمعيشية لا تقتصر على جهاز القضاء بل هي قضية عامة ، ونحن في الجهاز القضائي نبذل قصارى جهدنا للحد من المشاكل الاقتصادية للمنتسبين.

وقال رئيس جهاز القضاء: من المؤكد ان الخدمة وقبول المسؤولية في القضاء ، رغم جميع الظروف والمصاعب المالية والمعوقات، وكذلك بالنظر الى حجم العمل الكبير، تعد مسألة شاقة للغاية ، وعليه ينبغي التأكيد بأن المنتسبين والمسؤولين القضائيين يديرون الأمور بعمل جهادي.