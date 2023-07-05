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سلاجقة يجري مشاورات مع مسؤولي الدول المشاركة باجتماع مجموعة الـ77 والصين

سلاجقة يجري مشاورات مع مسؤولي الدول المشاركة باجتماع مجموعة الـ77 والصين
الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس منظمة حماية البيئة في الجمهورية الاسلامية الايرانية " علي سلاجقة " مشاورات مع مسؤولي الدول المشاركة في اجتماع مجموعة الـ 77 والصين المنعقد في كوبا حاليا بينهم رئيس الوزراء ووزير حماية بيئة هذا البلد ونائب الرئيس الفنزويلي وذلك على هامش اجتماع وزراء البيئة والعلوم والتقنية.

العالم- ايران

وقد أعرب رئيس الوزراء الكوبي في هذا اللقاء عن ارتياحه لزيارة سلاجقة بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس الايراني آية الله "رئيسي" الى بلاده، فيما أشار الجانبان الى أهمية العلاقات الطيبة القائمة بين طهران وهافانا في المجالات كافة.

كما شدد الطرفان في هذا اللقاء على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة الاتفاقيات والقرارات التي صادق عليها البلدان، وتنفيذ هذه الاتفاقيات بمافيها مجالات العلوم وحماية البيئة.

من جانبه دعا المسؤول الايراني الى المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة في هذا الاجتماع أكثر من أي وقت مضى في مختلف المجالات وخاصة في حماية البيئة والتقنية، معلنا استعداد ايران لاستضافة الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية الذي سوف يعقد في طهران في ايلول المقبل.

الجدير بالذكر أن " سلاجقة " أشار في خطابه أمام نظرائه في كوبا، الى الانجازات الكبيرة والواسعة النطاق التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات بالرغم من الحظر الظالم الأحادي وغير المشروع المفروض عليها.

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