ايران تنفي تركيب كاميرات مراقبة جديدة في اصفهان

العالم - ايران

وقال اسلامي إنّ علاقة منظمة الطاقة الذرية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم على أساس اتفاقِ الضمانات، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، نافياً الادعاءات بموافقة طهران على بنود خارج اتفاق الضمانات.

وجاء هذا الرد على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بشأن تصريحات أحد نواب مجلس الشورى الإيراني بخصوص تركيب 100 كاميرا جديدة في منشآت أصفهان النووية والذي اعتبرها خطوة مخالفة لقانون "العمل الاستراتيجي" لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني.

وأكد محمد اسلامي تنفيذ إجراءات إيران في إطار الضمانات معتبرا قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء الحظر معيارا لعمل إيران في الأهداف الكمية والنوعية.