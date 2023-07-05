بايدن ورئيس وزراء السويد يؤكدان مواصلة دعم أوكرانيا

العالم-الامريكيتان

ويزور رئيس الحكومية السويدية واشنطن قبل أسبوع من قمة حلف الأطلسي في ليتوانيا.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن وكريسترسون أكدا التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا وتنسيق الجهود عبر الأطلسي بشأن الصين.

وناقش بايدن ورئيس الوزراء السويدي الشراكة الدفاعية الثنائية، بما في ذلك التقدم نحو اتفاقية تعاون دفاعي جديدة بين الولايات المتحدة والسويد.

وأشاد الرئيس الأمريكي بدور السويد كمزود أمن إقليمي وشدد على التزامه بالترحيب بالسويد في الناتو في أقرب وقت ممكن.

وأعلن بايدن أنه يتطلع "بفارغ الصبر" لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، مؤكدا دعمه الكامل لعضويتها وفق فرانس برس.

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الرئيس بايدن ورئيس الوزراء السويدي الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ.

كما أكدا الالتزام بدعم النشر الآمن للبنية التحتية للاتصالات مع موردين موثوقين في بلدان محددة، بما في ذلك استخدام تقنيات آمنة ومفتوحة وقابلة للتشغيل البيني عند الحاجة.

كما التزما بتعميق الأبحاث المشتركة في مجال اتصالات 6G المتقدمة.