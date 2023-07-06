وزيرالخارجية يصف لقاءه مع الرئيس الاذربيجاني بانه كان مثمرا

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ، الذي بدا الثلاثاء زيارة لباكو على رأس وفد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، الرئيس الاذربيجاني الهام علييف على هامش هذا الاجتماع وعقد معه جولة من المباحثات .

وحضر هذا الاجتماع ، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بايراموف ، ومساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي ، ومساعد وزير الخارجية والمدير العام لمنطقة أوراسيا بوزارة الخارجية علي رضا حقيقيان وسفير إيران في باكو سيد عباس موسوي ومستشار الوزير ومدير عام الوزارة محمد صادق فضلي وعبدالله نكونام قديري نائب المتحدث الرسمي ومدير عام الدبلوماسية الإعلامية بوزارة الخارجية الايرانية.