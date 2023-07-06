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تظاهرات أمام سفارة الاحتلال في لندن تنديدا بجرائمه في جنين

الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

تظاهر حشد من مختلف الجاليات والجنسيات الأربعاء أمام سفارة كيان الاحتلال الصهيوني في العاصمة البريطانية لندن للتنديد بالعدوان على جنين ومخيمها.

العالم - فلسطين

ودان المتظاهرون الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تلك الجرائم، كما طالبوا الحكومة البريطانية بالضغط على سلطات الاحتلال، والتوقف عن تقديم الدعم لها.

وكانت عدة منظمات قد دعت لهذه الوقفة التضامنية، أبرزها منظمة 'أوقفوا الحرب' والمنتدى الفلسطيني.

وللمرة الثانية في أقل من أسبوعين شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانا جديدا على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها للاجئين شمالي الضفة الغربية ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين واندلاع اشتباكات مسلحة، لتعود بذلك الضفة الى الواجهة من جديد.

واندحرت قوات الاحتلال الصهيوني – مساء الثلاثاء- من مخيم جنين، بعد يومين من عدوان واسع راجوبه بمقاومة شرسة ومتواصلة حتى اللحظات الأخيرة سجلت فيها صفعة قاسية بقتل جندي صهيوني وإصابة آخر بكمين محكم.

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