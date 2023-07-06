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الأراضي المحتلة.. تجدد التظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو

الأراضي المحتلة.. تجدد التظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

شهدت الأراضي المحتلة في أكثر من 40 موقعا احتجاجات تنديدا بما تسمى بخطة الاصلاح القضائي لحكومة "بنيامين نتنياهو" الأربعاء، حيث اغلق المتظاهرون الشوارع وسط تعزيزات شرطية كبيرة.

العالم - فلسطين

وأغلق المتظاهرون طرق "أيالون" الرئيسية في تل أبيب، بينما خرجت تظاهرات في حيفا، والقدس، وبئر السبع كذلك، فيما أغلق متظاهرون مقطعا من شارع 6 عند مفرق "إلياكيم".

وعمد سائق مركبة إلى دهس متظاهرين، كانوا يغلقون "أيالون"، وأصاب أكثر من شخص بجراح طفيفة.

وأضرم متظاهرون النار بإطارات أُلقيت في وسط الشوارع، مَوقفين بذلك حركة المرور في المكان، بشكل كليّ. واستدعت شرطة كيان الاحتلال فرقة من الخيّالة إلى المكان، كما استقدمت سيارة رش المياه، لتفريق المتظاهرين.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب خلال تظاهرة احتجاجا على تنحية رئيس حكومة بنيامين نتنياهو لقائد شرطة تل أبيب.

وتظاهر الآلاف في مطار بن غوريون في اللد، الإثنين الماضي، احتجاجا على مضيّ حكومة نتنياهو قدما في تمرير قوانين تقلص صلاحيات القضاء في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

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