الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة: 40 بالمائة من المنتوجات الطبية تنتجها شركات معرفية

وزير الصحة: 40 بالمائة من المنتوجات الطبية تنتجها شركات معرفية
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي عن نمو المنتجات التكنولوجية التي وصلت إلى مرحلة التسويق نمو بنسبة حوالي 12٪ وقال : ان 40٪ من المنتجات الطبية في البلاد يتم انتاجها الآن في الشركات المعرفية.

العالم - ایران

وصرح بهرام عين اللهي يوم الأربعاء في اجتماع مساعدي شؤون الابحاث والتكنولوجيا لرؤساء جامعات العلوم الطبية في جميع أنحاء البلاد: مهمتنا الرئيسية هي الاستجابة وتلبية احتياجات المواطنين في مجال الصحة ، وينبغي أن يخدم البحث في إدراك هذه الأهمية.

وأشار إلى تسمية شعار العام بـ "نمو الإنتاج والسيطرة على التضخم" من قبل قائد الثورة الاسلامية وأضاف: "لقد نجحنا في تدريب الكوادر البشرية العلمية والمتخصصة وذات الخبرة ، ويجب أن نوفر الأساس لزيادة النمو والتقدم في الإنتاج كذلك.

وصرح وزير الصحة أن القطاع الصحي في الجمهورية الاسلامية الايرانية هو الاقوى في المنطقة اليوم، وقال: "في العديد من المؤشرات الصحية ، نحن متقدمون بفارق كبير عن البلدان الأخرى ، وليس لدينا سوى أوجه قصور في مؤشر التدخين حيث ينبغي التقليل من هذا النقص عبر فرض الضريبة على السجائر مع المتابعة المستمرة".

وأكد عين اللهي على ضرورة التسجيل الدقيق للمعلومات لإجراء أعمال البحث ، وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية قوية جدًا في مجال البنية التحتية الصحية ، ومن أسباب هذه القوة أن مجالات العلاج والتعليم والصحة مترابطة في سلسلة ولديها أعلى إنتاجية.

وأشار وزير الصحة في جزء آخر من حديثه إلى ضرورة تدريب الدبلوماسيين العلميين ، واضاف: يجب أن نأخذ الدبلوماسية العلمية على محمل الجد وأن ندرب العلماء المهتمين بالنهوض بالهرم العلمي والوطن وتقدم المجتمع.

وطلب من مراكز البحوث المشاركة بنشاط وفعالية في إعداد العلماء الدبلوماسيين.

وفي الوقت نفسه ، شدد عين اللهي على ضرورة تقييم دور الجمهورية الإسلامية في النهوض بالعلوم ، وقال: يجب تصنيف مكانة جامعات العلوم الطبية في مختلف مجالات الطب وإعطائها الأولوية.

كما أكد وزير الصحة على إنشاء مركز محدد لتقديم المقالات والمعلومات العلمية في البلاد، وقال: أهم ما يشغل الأساتذة هو الوصول إلى أحدث المقالات والمعلومات، ويجب أن يكون هناك مركز محدد لهذا الغرض لخدمة جميع المراكز الأكاديمية والعلمية.

واضاف: "لحسن الحظ ، شهدنا تقدمًا كبيرًا في مجال البحث في جامعات العلوم الطبية في البلاد ؛ لذلك تم اصدار حوالي 117 مجلة طبية منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة (قبل عامين) وحققنا نموًا بنسبة 12.2٪ في المنتجات التكنولوجية التي وصلت إلى مرحلة التسويق.

وقال عين اللهي: لدينا حوالي 29405 مقالة مفهرسة ، مما يدل على نمو بنسبة 11٪ ويشير إلى أن وزارة الصحة تمكنت من أن تكون فعالة في نمو المقالات وإنشاء منتجات عملية بالإضافة إلى ذلك ، يتم تصنيع 40٪ من منتجاتنا الطبية في شركات معرفية.

روابط ذات صلة

دهقاني: ندعم الشركات المعرفية الإيرانية المبدعة للتواجد في الأسواق الدولية

الشركات المعرفية الايرانية تتبنى المشاريع النووية الريادية

إيران الرابعة عالميا في إنتاج العلوم الخاصة بعلوم وتقنية الماء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفاة لين طالب إبنة الـ6 سنوات إثر اغتصابها تثير غضبا واسعا

اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني

امين المجلس الاعلى للثورة الثقافية: اجراءات الحظر الظالمة على ايران لم يسبق فرضها على اي دولة

رئيس الجمهورية يفتتح طريق " طهران - شمال " السريع

شاهد بالفيديو.. مواقع التواصل: المقاومة تنجح في إحباط مشروع الاحتلال في جنين

الإحتلال ينكل بالأهالي في جنين