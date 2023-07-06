هاشتاغ.. إعتذار الملك الهولندي على حقبة الاستعمار والعبودية + فيديو

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هذا الإعتذار يتزامن مع مراجعة لتاريخ هولندا وضلوعها في تجارة العبيد في مستعمراتها السابقة.

في المقابل انتقادات وجهت للملك الهولندي لاسيما وأن بلاده رفضت دفع تعويضات عن تلك الحقبة.

وكما قال بيت الشعر يقول كثيرون اليوم "هل يصلح الاعتذار ما أفسدته العبودية؟"

الناشطون لم يتقبلوا إلى حد كبير اعتذار هولندا عن تاريخها الاستعماري.

"إحميد المجدوبي" علق هنا: إعتذار لا قيمة له ولا يرجع الموتى من قبورهم.. ولا يعود بالأطراف المبتورة التي قطعها بولاند للآلاف من الأفارقة.

"مجدي البرغوثي" بدوره علق: الاعتذار بدون تعويضات و دفع الثمن لا معنى له.

أما "التميمي" فغرد: تصريح يبحث فيه عن جذب الانتباه بعد أن بدأت أوروبا في التقهقر وتناسي أنه في الفتوحات الإسلامية لم يكن هناك رق بينما في تصريح ملك هولندا أشار عن الاعتذار عن العبودية وهذا إقرار صريح أن أوروبا كانت تستعبد شعوب الدول.

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