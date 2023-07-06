مواقع التواصل: المقاومة تنجح في إحباط مشروع الاحتلال في جنين

العالم- فلسطين

نجحت المقاومة في احباط مشروع الاحتلال واجبرت جيشه على الخروج من المخيم دون اي انجاز. كل هذا طبعا حصل في ظل صمت دولي ودعم لجيش الاحتلال، لاسيما التغطية على الجرائم التي ارتكبت بحق الاهالي في مخيم جنين

التفاعل مع ما تتعرض له جنين كان كبيرا جدا على مواقع التواصل، حيث علق "حسن السيد": "جنين ما كانت يوما ولن تكون وحدها".

أما "أيهم مرجي" بدوره علق"انتصرت جنين، مخيم جنين الصامد والعدو يوصي بإنهاء العملية، هذا فشل ذريع للقوات الإسرائيلية وستتكشف الأمور لاحقا".

وإلى "طارق قباني" الذي كتب" اللهم إخواننا في جنين ، أمّنهم في أنفسهم وأوطانهم، احفظهم واجعلهم في حرزك ورعايتك .."

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