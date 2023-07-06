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مواقع التواصل: المقاومة تنجح في إحباط مشروع الاحتلال في جنين

الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

دخل الإحتلال مخيما مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع، وكما دخلوا خرجوا، وروج جيش الإحتلال الاسرائيلي لعملية كاسحة في مخيم جنين، لكنه لم يحقق هدفه الأساسي وهو إنهاء حالة المقاومة في المخيم.

العالم- فلسطين

نجحت المقاومة في احباط مشروع الاحتلال واجبرت جيشه على الخروج من المخيم دون اي انجاز. كل هذا طبعا حصل في ظل صمت دولي ودعم لجيش الاحتلال، لاسيما التغطية على الجرائم التي ارتكبت بحق الاهالي في مخيم جنين

التفاعل مع ما تتعرض له جنين كان كبيرا جدا على مواقع التواصل، حيث علق "حسن السيد": "جنين ما كانت يوما ولن تكون وحدها".

أما "أيهم مرجي" بدوره علق"انتصرت جنين، مخيم جنين الصامد والعدو يوصي بإنهاء العملية، هذا فشل ذريع للقوات الإسرائيلية وستتكشف الأمور لاحقا".

وإلى "طارق قباني" الذي كتب" اللهم إخواننا في جنين ، أمّنهم في أنفسهم وأوطانهم، احفظهم واجعلهم في حرزك ورعايتك .."

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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