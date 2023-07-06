الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

"تحرك غريب قرب سد النهضة"..

إثيوبيا تقوم بعملية تفريغ غير مسبوقة لسدودها

إثيوبيا تقوم بعملية تفريغ غير مسبوقة لسدودها
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

تحدث أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن حالة من الارتباك وعملية تفريغ غير مسبوقة للسدود الإثوبية والسودانية خاصة في سد تاكيزي على نهر عطبرة في إثيوبيا.

العالم - افریقیا

وحسب موقع روسيا اليوم قال شراقي إن هناك حالة من الارتباك في تشغيل السدود الإثيوبية، وبالتبعية في السدود السودانية، حيث يزداد التفريغ المائي من سد تاكيزي على نهر عطبرة (على الحدود بين إقليمي التيغراي والأمهرة) مع بداية موسم الأمطار في إثيوبيا بطريقة غير مسبوقة.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى عدم استخدام المياه بانتظام على مدار العام في توليد الكهرباء، نتيجة الحرب الداخلية بين الحكومة الفيدرالية وإقليم التيغراي لمدة عامين "نوفمبر 2020 – نوفمبر 2022"، وتدمير الجيش الفيدرالي لمحطة الكهرباء أثناء الحرب، حيث أنشئ سد تاكيزي في نوفمبر 2009 بسعة 9 مليار م3.

ونوه عباس شراقي بأن التفريغ الكبير من سد تاكيزي يرفع منسوب المياه في نهر عطبرة ويهدد السكان مما دفع السودان إلى فتح بوابات سدي أعالي عطبرة-ستيت، وفي نفس الوقت مازالت البوابة الشرقية للتصريف في سد النهضة مفتوحة منذ 8 يناير الماضي مع زيادة المنصرف منها قليلا الأسبوع الماضي بمعدل حوالي 30 مليون م3/يوم، ومن ثم التفريغ من السدود السودانية الروصيرص وسنار ومروي.

وتابع: "التفريغ في السدود الإثيوبية أو السودانية يتم سنويا بدء من أبريل حتى يونيو استعدادا لموسم الأمطار (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، ولكن الأمور اختلفت في السنوات الأخيرة نظرا لاتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية في مراحل التخزين والتشغيل في سد النهضة من حيث الكمية مما أدى إلى التخبط في تشغيل السدود السودانية، وكذلك مزيد من الحرص في مصر في تشغيل السد العالي، والتخطيط للسياسة الزراعية لعام 2023/2024 وإتخاذ إجراءات مثل تحديد مساحة الأرز، والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها، وتطوير الزراعة والري وغيره".

روابط ذات صلة

إثيوبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس"

إثيوبيا تحذّر من استعداد "مجموعات" لتنفيذ عمليات أمنية في إديس أبابا

مصر تنفي اتفاقا مع إثيوبيا على فترة ملء سد النهضة

سامح شكري: مصر لن تتوجه لمجلس الأمن بشأن ملف السد الإثيوبي مرة أخرى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دروب الشام.. حمص القديمة المملكة السوداء

العراق يدمر وكرا لعصابات "داعش" في ديالى

السلطات الأمريكية تتخذ قرارها بشأن توريدات القذائف العنقودية لأوكرانيا هذا الأسبوع

"تحرك غريب قرب سد النهضة".. إثيوبيا تقوم بعملية تفريغ غير مسبوقة لسدودها

مؤتمر حقوق الإنسان الأمريكي في طهران

هاشتاغ.. تجارب علمية على السجناء في أميركا + فيديو