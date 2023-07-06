الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

امين المجلس الاعلى للثورة الثقافية:

اجراءات الحظر الظالمة على ايران لم يسبق فرضها على اي دولة

اجراءات الحظر الظالمة على ايران لم يسبق فرضها على اي دولة
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

صرح أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية حجة الاسلام عبدالحسين خسروبناه دزفولي إن اجراءات الحظر الظالمة ضد البلاد لم يسبق فرضها على أي دولة منذ انتصار الثورة الإسلامية.

العالم - ايران

وقال حجة الاسلام خسروبناه دزفولي في كلمته مساء الاربعاء في مدينة جرجان خلال مراسم احياء ذكرى الشهداء: ان الأعداء وفي مقدمهم الاستكبار العالمي فرضوا كل أنواع العقوبات من دواء وغذاء وسلاح وغيرها ضدنا.

واضاف: أن العدو فرض عقوبات حتى على جامعتي "الشهيد بهشتي" و"شريف" في إيران حتى لا يتمكن الأساتذة والطلاب الجامعيين من العمل ، لكنهم تمكنوا من الحصول على شهادات النانو والنووية والتكنولوجيا الحيوية والعلمية من خلال الاعتماد على المعرفة المحلية، مما جعل إيران واحدة من أفضل الدول في العالم.

وقال أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في البلاد: إن الأعداء كانوا يحاولون تقسيم إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية وقد طرحوا هذه الخطط مرات عديدة.

وأضاف: هذه كانت خطة أمريكا لنهب طاقة المنطقة ، والسعودية فهمت ذلك اليوم وذهبت إلى الصين كوسيط لإقامة علاقات مع إيران.

وتابع: بعد الثورة ويأس العدو من تقسيم إيران اغتال المنافقون (زمرة خلق الارهابية) مسؤولين من السلطات المختلفة (و 17 الف مواطن) للقضاء على الثورة وتعطيل مسيرة الدولة ، لكنهم لم ينجحوا وكذلك فشلوا في انقلاب "نوجة" الذي كان هدفه اغتيال الإمام الراحل، وبعد ذلك لجا الاعداء إلى الحرب المفروضة (1980-1988) التي كانت في الواقع الحرب العالمية الثالثة.

روابط ذات صلة

القائم بالأعمال الإيراني بلندن يطالب برفع الحظر المفروض على تطوير الصواريخ الإيرانية

الأدميرال سياري: تقدمنا في جميع المجالات على الرغم من الحظر المفروض على ايران

کنعاني: الشعب الإيراني لم و لن ينسى الحظر ومئات الجرائم الأخرى التي ارتكبتها أمريكا

أمير عبداللهيان: الحظر على ادوية معاقي الاسلحة الكيمياوية جريمة ضد الإنسانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هاشتاغ.. تجارب علمية على السجناء في أميركا + فيديو

هاشتاغ.. إعتذار الملك الهولندي على حقبة الاستعمار والعبودية + فيديو

وفاة لين طالب إبنة الـ6 سنوات إثر اغتصابها تثير غضبا واسعا

اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني

امين المجلس الاعلى للثورة الثقافية: اجراءات الحظر الظالمة على ايران لم يسبق فرضها على اي دولة

رئيس الجمهورية يفتتح طريق " طهران - شمال " السريع