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الاحتلال يستهدف كفرشوبا وحلتا جنوب لبنان

الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أطلق كيان الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 15 قذيفة سقطت في منطقة حرجية بين بلدتي كفرشوبا وحلتا في جنوب لبنان.

العالم - لبنان

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الاحتلال يستهدف كفرشوبا وحلتا جنوب لبنان

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