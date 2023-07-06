غالبية المغاربة ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني

العالم - قلم رصاص

ويرافقنا في هذة الحلقة من الرباط الأستاذ السعيد مولاي التاج وهو عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

ونشر الكاتب البريطاني ديفيد سادلر في صحيفة غلوب إيكو البريطانية مقالا أتى تحت عنوان "في المغرب يواجه الرأي العام تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ويشير الكاتب ألى أن 31% فقط من المغاربة يفضلون التطبيع بحسب استطلاع نشرته "شبكة الأبحاث غير الحزبي’" في عام 2020.

ويضيف أنه ومع وصل التيارات القومية المتطرفة إلى إسرائيل واستمرار القمع في الضفة الغربية المحتلة يمكن أن تتسع الفجوه بين الطبقه الحاكمة المغربية والرأي العام.

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