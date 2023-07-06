امير عبداللهيان يعلن عن "استئناف وشيك" للعلاقات الايرانية-السودانية

العالم-إيران

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في قاعة المؤتمرات في باكو التقى وزير الخارجية "حسين امير عبد اللهيان " وكيل وزارة خارجية السودان "دفع الله الحاج علي" بحيث تطرق الجانبان الى سبل الاستئناف الوشيك للعلاقات الايرانية-السودانية.

وفي هذا الصدد ، كتب امير عبد اللهيان على صفحته الشخصية عبر تويتر : "على هامش قمة حركة عدم الانحياز التقينا مع أخي دفع الله الحاج علي وكيل وزارة خارجية السودان وبحثنا في استئناف وشيك للعلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وطهران."

واضاف امير عبد اللهيان بأنه تم الاطلاع على آخر تطورات الأوضاع الداخلية في السودان لافتا الى أن طهران تؤكد على الحل السياسي وتجنب الحرب في السودان.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين طهران والخرطوم قطعت في السنوات السبع الماضية ولأول مرة خلال هذه السنوات التقى المسؤولون الرسميون في البلدين مع بعضهم البعض وتم التأكيد على حل بعض سوء التفاهم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والخرطوم.