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الرئيس الصيني يدعو الجيش لـ"التحلي بالجرأة القتالية"

الرئيس الصيني يدعو الجيش لـ
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس إن جيش بلاده يجب أن "يتحلى بالجرأة القتالية"، وذلك خلال تفقده وحدات في منطقة متوترة قرب تايوان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

العالم - أسيا والباسفيك

وتأتي زيارة الرئيس الصيني في وقت تجري فيه وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، زيارة لبكين لإجراء محادثات تهدف إلى استقرار العلاقات الاقتصادية، في حين تعتبر الولايات المتحدة "الداعم الأمني" الرئيسي لتايوان.

وأفادت محطة "سي سي تي في" الحكومية أن الرئيس الصيني قال للعسكريين خلال عملية تفقد قيادة الميدان الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، إنه يتعين عليهم "أن يتحلوا بالجرأة القتالية، وأن يدافعوا بحزم عن الأمن والسيادة الوطنية".

ونقلت المحطة عن شي قوله إن العالم "دخل في حقبة جديدة من الاضطرابات والتغيير، وأصبح الوضع الأمني في بلادنا مقلقا".

وأضاف المصدر نفسه أنه "من الضروري تعميق التخطيط للحرب والقتال، فضلا عن التركيز على التدريب العسكري للقتال الفعلي وتطوير قدراتنا العسكرية".

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