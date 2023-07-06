وزيرة الخزانة الأمريكية: سنتخذ الخطوات اللازمة لحماية أمننا القومي

العالم - أسيا والباسفيك

وكتبت على "تويتر": "لقد كلف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إدارته بتعميق التواصل بين بلدينا بشأن مجموعة من القضايا، وأنا أتطلع إلى القيام بذلك خلال زيارتي".

وأضافت الوزيرة الأمريكية أن زيارتها إلى بكين، تمثل فرصة لتحسين الاتصالات مع الصين، وتجنب سوء التفاهم، مشيرة إلى أن "واشنطن ستتخذ إجراءات لحماية أمنها القومي عند الحاجة".

وتابعت جانيت يلين أن "الولايات المتحدة تسعى إلى "منافسة اقتصادية صحية" مع الصين لصالح العمال والشركات الأمريكية، والتعاون مع بكين لمواجهة التحديات العالمية".

ووصلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الصين، اليوم الخميس، في زيارة تمتد من 6 إلى 9 يوليو/ تموز الجاري، للاجتماع مع كبار المسؤولين الصينيين، وإشراكهم في العديد من القضايا الاقتصادية، وسط التوترات المتزايدة بشأن القيود التجارية.

وتعد رحلة جانيت يلين هي الأولى لها في الصين كوزيرة للخزانة، وتأتي بعد أسابيع فقط من قيام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بزيارة نادرة للبلاد.