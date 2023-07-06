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نائب الخارجية الايرانية: العلاقات التجارية مع الدول المجاورة شهدت نموا

نائب الخارجية الايرانية: العلاقات التجارية مع الدول المجاورة شهدت نموا
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري عن تطور وازدهار الصادرات والواردات غير النفطية مع الدول المجاورة.

العالم-إيران

وقال صفري في لقاء مع النشطاء الاقتصاديين بمحافظة أردبيل شمال غرب ايران: ان مستقبل اقتصادنا هو في أسواق إفريقيا وأميركا اللاتينية. وينبغي على المنتجين والمصدرين بالإضافة إلى الاهتمام بأسواق دول الجيران الانتباه والتركيز على إيجاد مكان لإيران في أسواق إفريقيا وأميركا اللاتينية.

واضاف: إن سياسة الحكومة الثالثة عشرة وتركيز رئيس الجمهورية في الزيارات الخارجية هو بشكل أكبر على المحور الاقتصادي والقضايا المتعلقة بتصدير البضائع ، وان تصدير 14 جهازًا آليًا جراحيًا إلى جانب تدريب أكثر من 120 متخصصًا إندونيسيًا للعمل بهذه الأجهزة وتصدير أجهزة تنظير البطن (لاباراسكوبي) إلى أكثر من 3 آلاف جزيرة في إندونيسيا ، كان أحد إنجازات زيارة رئيس الجمهورية إلى إندونيسيا.

وفي إشارة إلى دور إيران كقوة كبرى في المنطقة ، تابع نائب وزير الخارجية: تلعب جمهورية إيران الإسلامية دورًا فعالاً في المنطقة في مجالات أخرى ، بما في ذلك التكنولوجيا والاقتصاد ، وعلى الرغم من بعض الآراء السلبية بشأن عدم الانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وعدم حل قضية الترانزيت في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، فإننا نشهد اليوم تطور وازدهار الصادرات والواردات غير النفطية مع الدول المجاورة ، وإلى جانب ذلك أسواق الصين والهند وروسيا أيضًا من بين الأهداف الرئيسية للحكومة الثالثة عشرة للصادرات.

وأشار إلى قيام القطاعين الخاص والعام بشراء 10 إلى 12 سفينة في بحر قزوين شمال ايران، وتابع: إن تطوير البنية التحتية يلعب دورًا مهمًا في زيادة الصادرات ، وتسعى الحكومة مع القطاع الخاص إلى توفير البنية التحتية اللازمة لتنمية الصادرات.

وصرح نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية: من خلال فحص وتحديد احتياجات أسواق البلدان المختلفة ، إلى جانب توفير تغليف عصري وجميل ، يمكن للمصدرين ترسيخ مكانتهم في الأسواق العالمية والدخول الى أسواق جديدة.

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