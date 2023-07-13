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المنظمة الدولية للهجرة: 3 ملايين نازح بسبب الحرب في السودان

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكثر من 3ملايين سوداني اضطروا لمغادرة ديارهم والفرار من المعارك الدائرة في بلادهم وتداعياتها، رقم أحصته المنظمة الدولية للهجرة مرجحة أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير.

العالم - خاص بالعالم

فأكثر من سبعمئة وثلاثين الفا لجأوا الى الخارج وعبروا الحدود إلى مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا.

أما عدد الذين نزحوا داخل البلاد فقدرته المنظمة بما يقارب الملونين ونصف المليون نازح سوداني.

وقالت هدى حمزة وهي لاجئة سودانية بمنطقة أدري الحدودية مع تشاد:"هاجمونا في الطرق وأخذوا كل شيء المال والطعام والملابس كان وقتًا صعبا وأهم شيء لدينا الآن هو الأمن والصحة وتوفير الغذاء".

وقال أبو عبيدة أبرشيد لاجئ سوداني في تشاد:"في طريقنا إلى أدري شاهدنا جثثًا والمسلحون دخلوا المنازل وسرقوها، والآن نحن في هذا المخيم".

عشرات الآلاف انتُزعوا من جذورهم وتركوا حياتهم وراءهم، وعائلات انفصلت عن بعضها.. وأولاد لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى المدرسة هكذا وصفت منظمة الهجرة وضع النازحين مؤكدة على الحاجة الماسّة لوقف فوري للقتال و لدعم دائم من المجتمع الدولي ومساعدته في تقديم الحماية للمتضرّرين من النزاع.

وأكد بيار أونورا مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد:"الأطفال كما ترون إنهم يحتاجون حقًا إلى ملاجئ إنّ عملية جمع الأموال واجهت نقصاً شديداً في التمويل مقارنة بالاحتياجات.الناس يجتازون الحدود ومعهم فقط الملابس التي يرتدونها. إنهم بحاجة إلى مساعدات أمنية وإنسانية'.

وأدت المعارك والاقتتال إلى تدمير مناطق واسعة في العاصمة وإلى موجات من الهجمات في دارفور.

وتعرّض المدنيون لجرائم نهب وحالات انقطاع للتيار الكهربائي ونقص الغذاء والماء وانهيار الخدمات الصحية وتزايد جرائم العنف الجنسي في وقت لم تحرز الجهود الدولية للتوسط في إنهاء الصراع حتى الآن أي تقدم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. المنظمة الدولية للهجرة: 3 ملايين نازح بسبب الحرب في السودان