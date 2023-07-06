رئيس التشيك يؤكد أن بلاده ستستمر بدعم أوكرانيا

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وأشار بافل خلال مؤتمر صحفي، في أعقاب مباحثاته مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في براغ، يوم الخميس، إلى أن "التشيك كانت بين الدول الأولى التي ساعدت أوكرانيا. ونحن سنواصل تقديم هذا الدعم الشامل للشعب الأوكراني لاحقا".

واعتبر بافل أنه "لو تم جمع المساعدات التي تم تقديمها من قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية والشركات والمواطنين، فإن المبلغ الإجمالي سيبلغ نحو ملياري دولار".

وكان رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، قد أعلن في وقت سابق، أن قيمة المساعدات العسكرية التشيكية لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، بلغت نحو 227 مليون دولار.