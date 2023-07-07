مناوشات بين لبنان وكيان الاحتلال.. من يمسك بخيوط اللعبة؟

العالم - بانوراما

وقال جيش الاحتلال إن التحقيق في وقوع انفجار قرب قرية الغجر الحدودية كشف عن إطلاق قذيفة هاون من لبنان انفجرت قرب الحدود داخل الكيان الإسرائيلي، تبعها مهاجمة منطقة الإطلاق. هذا وحذر حزب الله من اجراءات خطيرة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القسم اللبناني ‏من بلدة الغجر الحدودية.

قصف اسرائيلي على جنوب لبنان ردا على مايقول عملية اطلاق قذائف هاون..مالذي حصل تحديدا على الحدود اللبنانية الفلسطينية؟

ـ هذا هو التصعيد الثاني بين الطرفين خلال ثلاثة أشهر.. هل من رسائل معينة حملها معه هذا التصعيد؟

ـ هل لهذا التصعيد علاقة بارتفاع منسوب التوتر في الضفة الغربية بعد قيام كيان الاحتلال باقتحام مخيم جنين؟

ـ قوات الاحتلال وضعت سياج شائك وبنت جدارٍ اسمنتي حول بلدة الغجر، ما أدّى إلى فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية.. ماهي مخاطر هذه الخطوة على الامن، وهل يمكن ان تفجر الاوضاع؟

ـ حزب الله اعتبر أنّ هذا التطوّر الكبير هو احتلالٌ كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوةِ السلاح..على ضوء هذا الموقف هل سيوكل الامر الى القوات الدولية لحل هذا الاشكال ام ان الحزب قد يمارس حقه في تحرير ارضه مباشرة؟

ـ في الداخل اللبناني، كيف تعالج مثل هذه الحالات السيادية مع وجود فراغ سياسي وازمات لاحصر لها؟

ـ على ضوء هذه التطورات من يمسك الان بخيوط اللعبة.. وهل يمكن ان تنفلت الامور بحيث يصعب السيطرة عليها ام انها تحت السيطرة؟

ضيف الحلقة:

النائب السابق واستاذ القانون الدولي د. نزيه منصور