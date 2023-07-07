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اليابان تعرض أصغر كاميرا في العالم

اليابان تعرض أصغر كاميرا في العالم
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

عرضت شركة GatherTech اليابانية كاميرا رقمية صغيرة MiniCa وزنها 17 غراما فقط بحجم علبة الثقاب (40 × 47 × 36 ملم).

العالم- علوم وتكنولوجيا

وتشير GizmoChina، إلى أن MiniCa على الرغم من صغرها فهي مزودة بمستشعر يمكنه التقاط صور بدقة 3760 × 2128 بكسل وتسجيل فيديو بحجم إطار يبلغ 1920 × 1080 بكسل. يتم تخزين جميع الملفات على بطاقة ذاكرة microSD قابلة للتبديل.

وبالإضافة إلى ذلك هذه الكاميرا مزودة بشاشة قطرها 0.96 بوصة تعمل كمحدد للمشهد. و MiniCa هي أصغر وأخف كاميرا رقمية مع شاشة. والكاميرا مزودة ببطارية 180 مللي أمبير تسمح بالعمل حتى 60 دقيقة.

ولم تبدأ الشركة اليابانية GatherTech بالإنتاج المتسلسل لهذه الكاميرا ولكنها تجمع الأموال اللازمة لذلك، ومن المنتوقع أن تبدأ في الإنتاج قريبا جدا.

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