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شاهد.. أجواء مرقد أميرالمؤمنين في ليلة عيد الغدير

الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

امتلأت مدينة النجف الاشرف بأجواء الاحتفالات في ليلة عيد الغدير الاغر؛ حيث توزعت مظاهر الزينة ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخلفية رسول الله الامام علي بن ابي طالب عليه السلام.

العالم - مراسلون

كما اكتظ المرقد الطاهر بأعداد كبيرة من الزائرين من داخل وخارج العراق لاحياء هذه المناسبة السعيدة.

وقال زائر من اليمن لقناة العالم:"أنا من اليمن، جئت اليوم الی النجف ووفقني الله سبحانه وتعالی في يوم 18 ذي الحجة ان احضر في النجف لدی اميرالمؤمنين عليه السلام لأجدد البيعة، فنحن من بايعناه في اليمن بدمائنا".

وقال زائر من البحرين:"نحن زوار من البحرين جئنا الی النجف الاشرف لنشارک الشعب العراقي والعالم الاسلامي والشيعة، فرحة عيد الغدير مع اخواننا المؤمنين في هذا المکان الشريف".

العتبة العلوية المقدسة استنفرت کافة طاقاتها لتسهيل حركة الزائرين الذين جاءوا لإحياء هذه المناسبة. كما شاركت عشرات المواكب الحسينية في تقديم أنواع الخدمات لهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم إدارة العتبة العلوية المقدسة، حيدر رحيم لقناة العالم:"أعدت منافذ خاصة بتوافد جموع الزائرين علی أمل ان تستوعب تلک الخدمات صحن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ايضاً دخل الخدمة بشکل جزئي وافتتحت قاعاته المبردة. أکيد ننظر الی حرارة الجو والطقس الذي هو ربما غيرمناسب لأجواء الزيارة".

وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة الا ان الزيارة شهدت توافد اعداد كبيرة من الزائرين لإحياء يوم اكمال الدين واتمام النعمة على المسلمين والذي وردت فيه الكثير من الاحاديث عن فضل أحياء هذه المناسبة.

وقدمت حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية وعدد من الدول العربية والاسلامية لتجديد العهد والبيعة مع خليفة رسول الله واميرالمؤمنين الامام علي بن ابيطالب عليه السلام في ذکری عيد الغدير الاغر.

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