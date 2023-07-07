بري: أحبطنا مؤامرة رئاسية في 14 حزيران

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كما أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، 'إحباطنا' المؤامرة التي كانت تُحضر للبنان خلال جلسة الانتخاب الاخيرة.

وأوضح بري أن فريقاً معيناً كان يسعى للاستئثار بالقرار الرئاسي، وإخراج انتخابات رئاسية بحسب ما يشتهي، بعد تحضير الجو العام لها عبر الإعلام، وهو ما لم يحصل.

كذلك شدد بري بحسب المصادر على مركزية القضية الفلسطينية، متحدثاً عن التقارب الحاصل بين العالم وإيران، وهو ما يفتح آفاقاً جديد تُريح المنطقة من اليمن الى لبنان.

وتطرق بري للعلاقات الإيرانية–السعودية، معتبراً أن لبنان لم يستفد بعد كما ينبغي من الاتفاق الذي حصل في الصين، ومنوهاً بالخطوة السعودية عدم وضع فيتو على ترشيح سليمان فرنجية، مشيراً الى أن البحث جار لمحاولة تحويل عدم الممانعة السعودية الى دعم.

المصدر: موقع النشرة