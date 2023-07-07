الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بري: أحبطنا مؤامرة رئاسية في 14 حزيران

بري: أحبطنا مؤامرة رئاسية في 14 حزيران
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على الثوابت بالملف الرئاسي، وعلى الحوار كسبيل وحيد للوصول الى نتائج عملية.

العالم_لبنان

كما أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، 'إحباطنا' المؤامرة التي كانت تُحضر للبنان خلال جلسة الانتخاب الاخيرة.

وأوضح بري أن فريقاً معيناً كان يسعى للاستئثار بالقرار الرئاسي، وإخراج انتخابات رئاسية بحسب ما يشتهي، بعد تحضير الجو العام لها عبر الإعلام، وهو ما لم يحصل.

كذلك شدد بري بحسب المصادر على مركزية القضية الفلسطينية، متحدثاً عن التقارب الحاصل بين العالم وإيران، وهو ما يفتح آفاقاً جديد تُريح المنطقة من اليمن الى لبنان.

وتطرق بري للعلاقات الإيرانية–السعودية، معتبراً أن لبنان لم يستفد بعد كما ينبغي من الاتفاق الذي حصل في الصين، ومنوهاً بالخطوة السعودية عدم وضع فيتو على ترشيح سليمان فرنجية، مشيراً الى أن البحث جار لمحاولة تحويل عدم الممانعة السعودية الى دعم.

المصدر: موقع النشرة

روابط ذات صلة

بري يطالب الإتحاد الاوروبي مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين

بري: لبنان نجا من أزمة كبرى بعد جلسة انتخاب الرئيس

نبيه بري: لا تأجيل لجلسة الانتخاب إلا إذا طلب الراعي

بدء جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. حرب عمالقة التكنولوجيا تحتدم بين ثريدز وتويتر

الاحتلال يعترف بإصابة جندي 'صهيوني' خلال مواجهات في بلدة قبيا برام الله

بري: أحبطنا مؤامرة رئاسية في 14 حزيران

شاهد.. أجواء مرقد أميرالمؤمنين في ليلة عيد الغدير

اليابان تعرض أصغر كاميرا في العالم

نواب حاكم مصرف لبنان يهدّدون بالفراغ..