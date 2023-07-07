حرب عمالقة التكنولوجيا تحتدم بين ثريدز وتويتر

العالم - علوم و تکنولوجيا

حرب عمالقة التكنولوجيا ماسك وزوكربيرغ؛ تاريخ من الصراع والتنافس يحتدم بإطلاق تطبيق «ثريدز»؛ أسرع التطبيقات نمواً في التاريخ؛ يحصد ثلاثين مليون مشترك خلال ساعات على إطلاقه من قبل «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك». ليصبح المنافس الشرس لمنصة تويتر.

هذه الحرب التي قُرع صدى طبولها مراراً وتكراراً بين أكبر شركتي تواصل اجتماعي في العالم؛ اشتعل فتيلها مع طرح التطبيق رسميا؛ في توقيت حساس سعت ميتا إلى استغلاله اثر الجدل الذي حصل بعد أيام من إعلان مالك «تويتر» إيلون ماسك قيوداً «مؤقتة» على عدد المنشورات التي يمكن قراءتها على المنصة، وهو قرار أثار انتقادات بعض مستخدمي المنصة.

المنافس الجديد قد يهدد عرش تويتر؛ إلا أنه يواجه خصما لا يستهان به وهدد بمقاضاة «ميتا بلاتفورمس» وذلك في خطاب أرسله محامي «تويتر» أليكس سبيرو، إلى مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة الأم لموقع «فيسبوك».

سبيرو اتهم في رسالته ميتا بتعيين موظفين سابقين في تويتر «كانوا ولا يزالون يتمتعون بالقدرة على الوصول إلى الأسرار التجارية وغيرها من المعلومات السرية للغاية لدى تويتر».

أما مالك تويتر قال في تغريدة؛ إن المنافسة جيدة؛ لكن الغش ليس كذلك.

وجاء الرد على هذه الاتهامات من قبل المتحدث باسم ميتا آندي ستون في منشور على ثريدز؛ أكد فيه إنه ما من أحد في فريق الهندسة الخاص بثريدز كان موظفا سابقا في تويتر.

ويقول خبراء في قانون الملكية الفكرية إن تويتر بحاجة إلى تفاصيل أكثر بكثير مما هو موجود في الرسالة لرفع دعوى سرقة أسرار تجارية ضد ميتا.

قد يرسم مصير «ثريدز» حدود الحرب بين «ميتا» و«تويتر»، فيما يراقب مستخدمو منصاتهما التنافس بينهما، آملين بأن يصب في مصلحتهم.