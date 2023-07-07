'يوم القرآن الكريم'..احتجاجات سلمية اليوم بعد صلاة الجمعة في باكستان

العالم - باكستان

وأضاف ،أنه بعد أداء صلاة الجمعة، سيسجل جميع المسلمين الباكستانيين احتجاجهم السلمي.



وأضاف أن "القرآن الكريم في قلوبنا" ،مشيرا إلى أن الأمة الإسلامية قلقة بشأن حادث تدنيس القرآن الكريم في السويد، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.



وتابع في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "من أجل التعبير عن مشاعرنا وعواطفنا بشأن تدنيس القرآن الكريم، بأيدي شخص ملعون، سنحتج بمختلف أنحاء البلاد اليوم، تحت عنوان "يوم القرآن الكريم".



وأضاف "القرآن ليس فقط كتابا نتلوه بالنسبة لنا، لكن يعطينا الإرشادات للعيش".



كانت واقعة حرق نسخة من المصحف الأولى من نوعها في ستوكهولم منذ شهور،بينما قوبل حرق القرآن في السويد بإدانات دولية وعربية وإسلامية.