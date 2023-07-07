حادث سير في نيويورك يسفر عن إصابة 18 شخصا

العالم - الأميركيتان

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية عن مصادر بإدارة الإطفاء قولهم أن الحافلة السياحية تجاوزت الإشارة الحمراء متجهة شمالا عند الجادة الأولى واصطدمت بحافلة تابعة لهيئة النقل بالمدينة، التي كان لها حق المرور عند التقاطع.

وقال فني طب الطوارئ، بول هوبر، إن الأشخاص الـ 18 الذين تم نقلهم إلى المستشفى حالتهم ليست خطيرة.

وتابع أن العديد من الإصابات مجرد جروح وكدمات وخدوش والاشتباه في إصابة البعض بكسور والبعض بإصابات في الرأس والرقبة.

وأضاف هوبر :"إننا جميعا محظوظون لأن الأمر لم يكن أسوأ كثيرا".