توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وباكستان

العالم - الإمارات

جاء ذلك خلال زيارة سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 ومبعوث الإمارات الخاص لتغير المناخ، ووزير الصناعات والتقنيات ورئيس مجلس إدارة شركة "مصدر الإماراتية، إلى جانب وفد رفيع المستوى ، إلى باكستان، يوم أمس.

وقع مذكرة التفاهم شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، وراشد محمود لانجريال، أمين قسم الطاقة في باكستان.

والتقى الوفد برئيس الوزراء محمد شهباز شريف في إسلام أباد، يوم الخميس.

وقال بيان صادر عن البعثات الباكستانية في الإمارات، إن المبعوث الخاص لدولة الإمارات المعني بتغير المناخ أظهر اهتماما شديدا بتعزيز الشراكة مع باكستان في جميع المجالات.

وأكد البيان أن "دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على زيادة تحسين التعاون مع باكستان في قطاع الطاقة المتجددة مما سيساعد على تعزيز أمن الطاقة لباكستان".

وخلال الزيارة، أعلن شهباز شريف دعم باكستان الكامل لتنظيم الإمارات مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، كما شكر أبوظبي على "دعمها الحيوي لباكستان والذي كان حاسمًا في التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي".

وللإشارة، وقع البلدان مذكرة تفاهم في إسلام أباد لاستكشاف فرص تطوير مشروعات مثل الطاقة المتجددة .