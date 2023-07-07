ما هي الرسائل التي حملها الاحتكاك الروسي الامريكي في سماء سوريا؟

العالم - خاص العالم

واضاف محمود الافندي في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان روسيا تريد الحسم النهائي، حيث لطالما وقعت اتفاقيات وتفاهمات سواء عسكرية او سياسية وتخرج منها الولايات المتحدة ، والان روسيا حسمت الامر في البحر الاسود واغرقت الطائرة او اصيبت بعطل واغرقت.

وتابع ان هناك 315 خرق امريكي في حزيران في سماء سوريا، ورغم اعلان روسيا ان هناك مناروات فلماذا يخترق الامريكان هذا المجال نفس الشيء حدث بجزيرة القرم وهي منطقة عمليات عسكرية حيث نبهوا الامريكان ومع ذلك تخترق المسيرات القواعد العسكرية الروسية وتقوم بالتصوير ، حيث تملك هذه المسيرات اليات تصوير خارقة لذلك روسيا تريد الحد بشكل نهائي وتعطي رسائل بانها لن تسمح بالاختراقات مرة اخرى.

المزيد بالفيديو المرفق..