محادثات إيرانية عراقية بشأن تنفيذ مشاريع نفطية مشتركة

العالم - إيران

وقال بيان لوزارة النفط الإيرانية أن وزير النفط جواد أوجي ونظيره العراقي حيان عبد الغني أجرى جلسة مناقشة يوم أمس الخميس على هامش أعمال الندوة الدولية الثامنة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن التعاون المشترك في مجال النفط والغاز.

وشدد وزيرا نفط البلدين في هذا الاجتماع على تطوير العلاقات البترولية الثنائية والتبادلات في مجال النفط والغاز والمنتجات النفطية.

ومن بين القضايا التي ناقشها وزيرا النفط الايراني والعراقي الاستثمارات المشتركة وتطوير الحقول النفطية المشتركة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية إلى العراق وتنفيذ المشاريع المشتركة.